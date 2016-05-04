Савченко може поновити сухе голодування, якщо буде зволікання з її поверненням до України - адвокат

Про це в ефірі "5 каналу" заявив адвокат Микола Полозов, який минулого тижня допомагав Надії заповнити документи на екстрадицію.

За його словами, процедура повернення може тривати і півроку, але чекати стільки Савченко не планує.

"Сама Надія довго чекати не може. Вона прямо про це заявила, і якщо виникне зволікання, я не виключаю, що вона відновить сухе голодування. При звичайній процедурі це займає від півроку до року. І такий термін для неї абсолютно неприйнятний", - сказав Полозов.

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Адвокат висловив сподівання, що все-таки російська влада не буде дотримуватися максимальних термінів для проходження тих чи інших бюрократичних процедур, пов'язаних з видачею Савченко, а максимально скоротить їх термін.

"Якщо ми говоримо про якісь реалістичні терміни, то це один, два, максимум три місяці", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

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24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

27 квітня стало відомо, що тюремники видали Савченко документи на екстрадицію.

29 квітня Полозов повідомив, що льотчиця заповнила всі необхідні для екстрадиції документи.