Савченко може поновити сухе голодування, якщо буде зволікання з її поверненням до України - адвокат

09:43, 04 травня 2016
Суспільство
298 0

Засуджена в Росії українська льотчиця Надія Савченко може поновити сухе голодування, якщо за декілька місяців не повернеться в Україну.

REUTERS

Про це в ефірі "5 каналу" заявив адвокат Микола Полозов, який минулого тижня допомагав Надії заповнити документи на екстрадицію.

За його словами, процедура повернення може тривати і півроку, але чекати стільки Савченко не планує.

"Сама Надія довго чекати не може. Вона прямо про це заявила, і якщо виникне зволікання, я не виключаю, що вона відновить сухе голодування. При звичайній процедурі це займає від півроку до року. І такий термін для неї абсолютно неприйнятний", - сказав Полозов.

Читайте такожАдвокат закликав надсилати Савченко привітання з ювілеєм на адресу СІЗО

Адвокат висловив сподівання, що все-таки російська влада не буде дотримуватися максимальних термінів для проходження тих чи інших бюрократичних процедур, пов'язаних з видачею Савченко, а максимально скоротить їх термін.

"Якщо ми говоримо про якісь реалістичні терміни, то це один, два, максимум три місяці", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Читайте такожСавченко в документах на екстрадицію не називає себе засудженою, але сплатити штраф готова - адвокат

24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

27 квітня стало відомо, що тюремники видали Савченко документи на екстрадицію.

29 квітня Полозов повідомив, що льотчиця заповнила всі необхідні для екстрадиції документи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter