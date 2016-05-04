Влада Харкова обіцяє відновити зниклий герб України на стелі в центрі міста до 9 травня

Про це повідомив сьогодні директор Департаменту комунального господарства м. Харкова Віктор Кітанін, передає прес-служба Харківської міської ради.

У прес-службі нагадали, що раніше невідомі особи збили зірку на обеліску "Братської могили жертв фашизму 1943 року", яка знаходиться на перехресті вул. Літературної та пр. Правди, а на постаменті з флагштоком по проспекту Правди, 11 – національний герб України.

Крім того, зазначають в мерії, 21 квітня у Фрунзенському районі міста вандали також розмалювали свастикою та іншими фашистськими символами пам'ятник біля братнього захоронення загиблих у Другій світовій війні.

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Як повідомляв УНІАН, 3 травня у Харкові зник герб України зі стели на проспекті Правди, 11.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.