Головою правління НАК ”Нафтогаз України” став Шелудченко

Кабінет Міністрів України своїми постановами звільнив з посади голови НАК "Нафтогаз України" Олександра БОЛКІСЄВА і призначив на цю посаду Володимира ШЕЛУДЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО, представляючи В.ШЕЛУДЧЕНКА колективу «Нафтогазу» сьогодні в Києві. Ю.БОЙКО зачитав відповідну постанову уряду.

Як повідомляв УНІАН, В.ШЕЛУДЧЕНКО обіймав посаду першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" з 24 січня 2003 року по 30 березня 2005 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.