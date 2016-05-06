У Дніпропетровську таксисти здали поліції п'яного водія

Як повідомляє 056.ua, минулої вночі автомобіліст скоїв ДТП, після чого зник з місця аварії.

Однак далеко втекти порушнику не вдалося: в районі вул. Торгової автомобіль "Део Ланос", яким керував п'яний водій, був заблокований кількома машинами з шашечками.

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За інформацією таксистів, за півгодини до цього водій "Ланоса" скоїв ДТП на вулиці Янтарній.

Як повідомляв УНІАН, днями на Чернігівщині близько полігону "Десна" п'яний військовий вилетів у кювет, його пасажир загинув.