Американське посольство спільно з ФБР передало НАБУ обладнання і комп'ютери на $500 тисяч

Як ідеться у повідомленні на сторінці Посольства США у Facebook, 5 травня посол Джеффрі Пайєтт відвідав НАБУ та зустрівся з директором бюро Артемом Ситником, першим заступником директора Гізо Углавою та іншими працівниками НАБУ, у тому числі детективами та аналітиками.

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У квітні Відділ з правоохоронних питань (INL) Посольства США у співпраці з ФБР передав НАБУ в дарунок обладнання для оцифрування паперових документів, комп’ютери, програмне забезпечення на 500 тис. доларів, яким ФБР особисто користується для розслідування корупції та інших складних справ. Станом на березень, завдяки фінансуванню INL, до роботи НАБУ був залучений агент ФБР, основне завдання якого полягає – допомагати встановити сканери, а також ділитися з детективами найкращими практиками ФБР в розслідуванні корупції та інших складних справ.

Пайєтт повідомив Ситнику, що Відділ з правоохоронних питань профінансує спільні навчання офіцерів Спеціального підрозділу швидкого реагування США (SWAT) разом з офіцерами з тактичних операцій НАБУ з питань проведення арештів з високим ступенем ризику і тактичних правоохоронних операцій.

У цьому зв'язку сказано, що уряд США прагне підтримувати НАБУ в зусиллях побороти корупційні схеми в державному секторі, що підривають потенціал України.

З 2015 року Відділ з правоохоронних питань Посольства США співпрацює з НАБУ, щоб забезпечити прозорий, на конкурентній основі, процес відбору детективів, аналітиків та інших членів команди бюро. Також з минулого року відділ INL профінансував базові п’ятитижневі тренінги для 70 детективів, проведені Центром протидії корупції.

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За фінансової підтримки INL Офіс закордонної підтримки прокуратури (OPDAT) провів два майстер-класи для детективів НАБУ по темі міжнародної співпраці.

Цього року Відділ з правоохоронних питань профінансував поїздки і супровід детективів бюро на однотижневі курси Міжнародної правоохоронної академії (ILEA) в Будапешті, присвячені розслідуванням корупції і притягненням до відповідальності за корупцію.