Рятувальники переходять на посилений режим роботи до завершення травневих свят

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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У територіальних гарнізонах цілодобово чергуватимуть оперативні групи задля гарантування пожежної та техногенної безпеки. Зокрема, згідно з повідомленням, «на сторожі пожежної безпеки впродовж святкових та вихідних днів перебувають близько 7 тисяч чоловік особового складу та понад 2 тисячі пожежно-рятувальної техніки ДСНС України».

Як зазначили в прес-службі, посилена готовність сил і засобів ДСНС до реагування на надзвичайні ситуації в період святкування травневих свят пояснюється тим, що вони пов’язані з масовим перебуванням людей на відкритих територіях та біля водойм.

Саме тому Служба порятунку звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час відпочинку.