Російський агресор своїми "імперськими психозами і кривавими руками" почав війну на Донбасі – Порошенко
Російський агресор своїми "імперськими психозами та кривавими руками" розв’язав вбивчу війну на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко сказав під час відкриття фотовиставки «Матері Героїв» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні сьогодні у Києві.
Читайте такожПарубій закликав українців бути патріотами і вірити у перемогу у війні з Росією
За словами Петра Порошенка, для нього як для президента найважчий «той невимовний біль, який відчуваєш кожного разу, коли приходять ці повідомлення, причому як про втрати наших воїнів, так і про втрати серед мирного населення, про страждання людей, про все те, що є наслідком російської агресії, яка прийшла на нашу землю на початку 2014 року окупаційними військами», - заявив він.
«Ця війна була розв’язана російським агресором, і цей гріх людиновбивства, який повністю лежить на них, зі своїми імперськими психозами та кривавими руками, розв’язав цю вбивчу війну», - додав Петро Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні вдруге відзначається День пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни 1939-1945 років.