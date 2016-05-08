Російський агресор своїми "імперськими психозами і кривавими руками" почав війну на Донбасі – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко сказав під час відкриття фотовиставки «Матері Героїв» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні сьогодні у Києві.

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За словами Петра Порошенка, для нього як для президента найважчий «той невимовний біль, який відчуваєш кожного разу, коли приходять ці повідомлення, причому як про втрати наших воїнів, так і про втрати серед мирного населення, про страждання людей, про все те, що є наслідком російської агресії, яка прийшла на нашу землю на початку 2014 року окупаційними військами», - заявив він.

«Ця війна була розв’язана російським агресором, і цей гріх людиновбивства, який повністю лежить на них, зі своїми імперськими психозами та кривавими руками, розв’язав цю вбивчу війну», - додав Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні вдруге відзначається День пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни 1939-1945 років.