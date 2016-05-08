В Україні відзначають День пам'яті та примирення

Дата приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Саме цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом.

Слід зазначити, що для України це відносно нове свято. Верховна Рада України встановила 8 травня Днем пам'яті і примирення на честь всіх жертв Другої світової війни лише у 2015 році.

При цьому було прийнято рішення відтепер відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого за радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Адже, як відомо, термін "Велика Вітчизняна Війна" використовували в колишньому СРСР, щоб підкреслити, що у війні 1941-1945 років громадяни захищали Радянський Союз як спільну Вітчизну.

Закон визначив, що шанобливе ставлення до пам'яті про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, ветеранів війни, український визвольний рух та жертв нацизму є священним обов'язком держави і громадян України.

Водночас під час вшанування пам'яті полеглих у роки Другої світової війни, за словами голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, скасовується використання радянської символіки.

Відтепер символом пам'яті є червоний мак.

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Зазначимо, США і більшість країн Європейського Союзу відзначають День Перемоги в Другій світовій війні саме 8 травня. Офіційна назва свята - "День перемоги в Європі" (Victory in Europe Day). Крім того, з 2005 року у ряді країн 8 травня відзначається проголошений Генеральною Асамблеєю ООН День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.