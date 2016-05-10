Поранення поліцейського у Харкові: затримано чотирьох причетних до конфлікту (фото, відео)

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

Правоохоронець госпіталізований, зараз йому надають усю необхідну медичну допомогу.

"Працівники поліції затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення чотирьох осіб. Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Проводиться подальша перевірка", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 травня, близько 17:00 в районі перехрестя вулиць Сумська та Ярослава Мудрого (колишня Петровського) стався конфлікт, внаслідок якого було травмовано в голову працівника патрульної поліції. Лікарі діагностували у нього забито-рвану рану в області потилиці.

Раніше у прокуратурі заявили, що нікого із учасників конфлікту не затримано.