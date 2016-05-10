Сутички на Меморіалі Слави у Харкові: поліція розпочала розслідування за статтею "хуліганство"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 9 травня, відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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За відомостями поліції, на місці працювала слідчо-оперативна група, якою було опитано учасників та свідків події та зібрано первинний матеріал. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 травня, близько 10:00 на Меморіалі Слави сталося кілька бійок між патріотично налаштованою молоддю та людьми з георгіївськими стрічками.