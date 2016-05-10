СБУ ліквідувала терористичну групу, яка готувала теракти на Херсонщині у День Перемоги (фото)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що терористи, фінансовані та керовані представниками спецслужб Російської Федерації, відповідальні за вибух, що стався 14 квітня ц.р. у смт Новоолексіївка Генічеського району.

Нагадаємо, що тоді одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Крім того, під час розслідування цього теракту співробітники спецслужби запобігли ще одному вибуху, що мав статися у 20-х числах квітня у Генічеську.

Під час обшуку у автомобілі терористів співробітники СБУ спільно з поліцією вилучили пластид у тротиловому еквіваленті майже 40 кг.

Наразі тривають необхідні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, раніше голова Генічеської райдержадміністрації Херсонської області Олександр Воробйов запевнив, що місцева влада має намір посилити заходи безпеки, щоб не допустити провокацій у День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу 18 травня