На Херсонщині посилюють заходи безпеки після вибухів

Голова Генічеської райдержадміністрації Херсонської області Олександр Воробйов запевнив, що місцева влада має намір посилити заходи безпеки, щоб не допустити провокацій у День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу 18 травня, повідомляє Крым.Реалии.

"18 травня трагічний день. Кримські татари – це невід'ємна частина українського народу. Ми робимо все, щоб цей день пройшов в спокійному режимі, люди відчували турботу силових структур і безпеку", – зазначив Воробйов.

За його словами, в районі вживають заходів щодо посилення заходів безпеки, проводять роз'яснювальну роботу серед населення, посилено патрулювання на території району розташовані військові служби правопорядку, з прикордонною службою розроблена "дорожня карта" щодо посилення режиму контролю.

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"На даний момент ми не можемо ввести особливий режим, змусити всіх носити паспорта. Але в таких прикордонно-контрольованих районах України люди мають розуміти, що в будь-який момент можуть зупинити, перевірити, для його ж безпеки, безпеки його сім'ї, рідних і близьких. У плані безпеки всієї України", – сказав він.

За словами Воробйова, місцева влада також планують розмістити додаткові камери відеоспостереження.

18 травня в селищі Новоолексіївка щорічно проводять заходи, присвячені Дню пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу

14 квітня у селищі Новоолексіївка Генічеського району, поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом, стався вибух в автомобілі ВАЗ-2101 з одеськими номерами, припаркованому в громадському місці. Вибух, внаслідок якого одна особа загинула і четверо зазнали поранення, кваліфіковано як терористичний акт. Організаторів вибуху досі не знайдено.

21 квітня в Генічеську біля входу в ринок стався вибух на ринку в магазині. За даними поліції вибухнула граната, однак правоохоронці не кваліфікують подію як теракт.

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Генічеський район Херсонської області знаходиться поблизу адмінкордону з Кримом, який з 2014 року анексовано Росією.