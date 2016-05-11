У Луганській області за фінансування тероризму затримано бізнесмена

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що місцевий мешканець зареєстрував кілька підприємств як в окупованому Луганську, так і на контрольованій українською владою території.

На підставі "угоди", укладеної з так званим "урядом" терористичної організації "ЛНР" ці підприємства сплатили до псевдодержавного "бюджету" понад 380 тис. гривень "податків".

Крім того, бізнесмен організував постачання на тимчасово окуповану територію продовольства власного виробництва на суму 700 тис. грн. За його перевезення через "митницю ДНР" він заплатив терористам 35 тис. грн.

Зазначеного бізнесмена 8 травня затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Досудове розслідування триває.

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Луганській області за ч. 1 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.