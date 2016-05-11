У "Східному корпусі" заявили, що на територію поліцейської бази у Харкові була закинута міна

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пушкарьов заявив сьогодні під час прес-конференції .

Він зазначив, що міна СПМ не має чіткого періоду уповільнення та спрацювання підривача і вибухає з уповільненням від 20 хвилин до 2 годин, тому є дуже небезпечною, і лише випадково ніхто з поліцейських не постраждав.

Пушкарьов додав, що на території бази експерти виявили частини підривача від міни СПМ та частини магнітів, якими вона кріпиться.

"Міна була перекинута через наше огородження", - сказав він, додавши, що саме в цьому місці відсутні камери відеоспостереження та наявні зелені насадження.

Пушкарьов заявив, що міни СПС не стоять на озброєнні поліції, тому на території бази власник мін не було.

У свою чергу, референт цивільного корпусу "Азов", який співпрацює зі "Східним корпусом", Ігорь Лядов додав, що міна СПМ не має чіткого періоду спрацювання, і стоїть на озброєнні, зокрема, в армії Росії.

Він також висловив переконання, що розслідування має вестися не за статтею "хуліганство з використанням зброї" (ч. 4 ст. 296 ККУ).

"Ми вважаємо, що має бути інша стаття, тому що хулігани з мінами по вулиці не ходять. Сподіваємося, що буде перекваліфікація", - сказав Лядов.

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Він також висловив переконання, що інцидент не пов'язаний зі стріляниною 9 травня на перехресті вулицю Сумської та Ярослава Мудрого в Харкові.

На думку Лядова, підрив бази - "це спроба залякування "Східного корпусу", як частини "Азовського руху", який виступає проти капітуляції".

За його словами, капітуляція, це амністія бойовиків та проведення влітку виборів на окупованих територіях Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня близько 4:00 невідомі закинули на територію бази поліцейської роти "Східний корпус" у Харкові вибуховий пристрій. Ніхто з поліцейських не постраждав. Пошкодження отримала тільки автомобільна техніка.

Правоохоронці виявили біля паркану адмінбудівлі в ґрунті воронку діаметром 35 см та глибиною 25 см. За попередніми висновками експертів, спрацював невідомий вибуховий пристрій еквівалентом 400-600 грамів тротилу.

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).