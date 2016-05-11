Омбудсмен прокоментувала "злив" даних акредитованих в "ДНР" журналістів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена.

"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує заяву представників ЗМІ, які висловили своє обурення фактом оприлюднення на сайті "Миротворець" персональних даних журналістів, які отримували акредитацію у так званих ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні

Читайте такожВ ОБСЄ розповіли про спробу бойовиків причепити до машини спостерігачів георгіївську стрічку

Зазначається, що Лутковська ще минулого року зверталась до керівництва Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ з вимогою встановити осіб, причетних до незаконного зберігання, використання та поширення на сайті "Миротворець" персональних даних громадян України, притягти їх до кримінальної відповідальності, а також вжити заходів для блокування доступу користувачів на території України до цього інтернет-ресурсу.

На думку уповноваженого, публікація таких даних є незаконним втручанням у право людини на приватність. На жаль, відповідної реакції на вказані звернення не було отримано, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, журналістська спільнота висловила обурення оприлюдненням даних українських і закордонних працівників ЗМІ, які отримували акредитацію у так званій "ДНР" в період 2014-2016 років.

Нагадаємо, вчора сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званих ДНР/ЛНР. У цій базі даних міститься 4068 імен.