Синоптики розповіли, яка погода очікує українців у травні

Лише на Одещині можливий короткочасний дощ, передає ТСН з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

На заході очікується до +19...+22°С. У центрі буде до +18...+21°С, на півночі та сході – до +17...+21°С. На півдні очікують +16...+19°С.

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Загалом протягом травня 2016 року синоптики обіцяють +14...+17°С, у гірських районах – до +10...+12°С. Місячна кількість опадів очікується на рівні 33-70 мм, на Закарпатті та Прикарпатті – місцями до 100 мм, у Карпатах – до 150 мм, що в межах норми.