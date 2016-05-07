У ГПУ розповіли про хід розслідування справ, пов'язаних з вбивствами кримських татар

Про повідомляє ЛІГА.net.

За фактами незаконного позбавлення волі та проведення незаконних обшуків в будинках кримських татар з моменту окупації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано понад 90 кримінальних проваджень. "Але електронна база щодо осіб, які можуть бути причетні до скоєння цих кримінальних правопорушень, не створювалася", - додали в прокуратурі.

На питання, як правоохоронні органи реагують на переслідування незалежних журналістів в Криму, в ГПУ відповіли: "На контролі... знаходяться 19 кримінальних проваджень про злочини, скоєні проти журналістів в окупованому Криму: за фактами неправомірного проникнення в житло, обшуків, незаконного позбавлення волі".

Читайте такожУ Євпаторії затримали 25 кримських татар – журналіст

Останнє кримінальну справу українська прокуратура Криму відкрила за фактом неправомірного позбавлення волі кримського журналіста Миколи Семена під час проведення 19 квітня 2016 року незаконного обшуку так званими правоохоронними органами Криму. Нагадаємо, окупаційна влада звинувачує журналіста у "сепаратизмі".

Читайте такожВ Україні відбудеться кампанія "18 травня ми всі – кримські татари"

Досудове розслідування ведеться за ч 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. "Інші відомості про розслідування цього кримінального провадження... віднесені до таємниці слідства і не підлягають розголошенню", - пояснили в ГПУ.

За даними медіа, крім будинку Миколи Семени, тільки у квітні цього року обшуки пройшли ще по семи адресам кримських журналістів - у Сімферополі, Севастополі та Ялті.

З початку окупації Криму Росією українські правоохоронні органи почали розслідування по 27 фактам порушення прав журналістів, у тому числі 10 - за перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК).

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в будинках кримських татар, мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і внесла його в перелік організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.