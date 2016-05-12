У Києві запустили небесні ліхтарики з нагоди Дня народження Савченко (фоторепортаж)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, з цієї нагоди на Поштовій площі в небо запустили небесні ліхтарики надії.

Крім того, всі бажаючі могли залишити в спеціальній поштовій скринці привітання для Савченко, які згодом передадуть їй в СІЗО.

В акції також взяла участь сестра Савченко - Віра.

Як повідомляв УНІАН, вчора Надії Савченко виповнилося 35 років.

Російський суд 22 березня 2016 року засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

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24 квітня президент України Петро Порошенко повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.