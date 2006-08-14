«Нафтогаз України» домовився з «РосУкрЕнерго» про реструктуризацію боргу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» домовилась з компанією «РосУкрЕнерго» про реструктуризацію боргу за поставлений газ. Про це повідомив УНІАН міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.

«Борг буде погашатися згідно з графіком, який зараз готується «Нафтогазом» та «РосУкрЕнерго», - сказав міністр.

Він також підкреслив, що мовою ультиматумів ніхто розмовляти з Україною не буде.

За словами Ю.БОЙКА, графік погашення боргу буде готовий за 2-3 дні.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня голова правління ЗАТ "Укргаз-Енерго" Ігор ВОРОНІН, виступаючи із звітом про результати господарської діяльності компанії в першому півріччі 2006 року під час засідання наглядової ради ЗАТ в Москві, заявив, що заборгованість підприємств, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", перед ЗАТ "Укргаз-Енерго" за поставлений в 2006 році природний газ на сьогодні становить близько 1 млрд. грн.

І.ВОРОНІН зазначив, що невчасна оплата природного газу підприємствами НАК «Нафтогаз України» призводить до виникнення «касового розриву» між грошовими надходженнями і платіжними зобов`язаннями компанії.

13 липня тодішній голова НАК «Нафтогаз України» Олександр БОЛКІСЄВ повідомив, що НАК «Нафтогаз України» планує до кінця серпня ц.р. погасити заборгованість за поставлений в 2006 році природний газ перед ЗАТ «Укргаз-Енерго» у розмірі 380 млн. дол.

За його словами, це - поточна заборгованість і її не треба розцінювати як довготермінові борги компанії. При цьому О.БОЛКІСЄВ додав, що заборгованість «Укргаз-Енерго» перед «РосУкрЕнерго» за поставлений в 2006 році природний газ становить 1,03 млрд. грн.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «Укргаз-Енерго» для поставок газу в Україну. Створення цього СП передбачала домовленість від 4 січня 2006 року між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо поставок російського газу в Україну.

ЗАТ «Укргаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу в Україну за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.

«Укргаз-Енерго» поставляє природний газ промисловим споживачам України з 2-го кварталу 2006 року за єдиною ціною 655 грн./1.000 куб. м (включаючи всі діючі податки і збори). ДК «Газ України» і інші газотрейдери реалізують споживачам імпортований газ за ціною 670 грн./1.000 куб. м.