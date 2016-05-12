У Харкові у побитті патрульного підозрюється рядовий поліцейської роти

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Сергія Булавіна.

За його відомостями, у побитті поліцейського підозрюється колега потерпілого - 26-річний рядовий поліції, співробітник роти патрульної служби поліції особливого призначення "Східний корпус".

Булавін додав, що сьогодні чоловіку оголошено підозру за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків та перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 345, ч. 2 ст. 365 КК України). Досудове розслідування проводять органи прокуратури.

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"За попередніми даними 9 травня поточного року близько 17.00 спецпідрозділ "Харків" виявив зброю у автомобілі "Фольсваген", який стояв поблизу будинку №3 на вулиці Ярослава Мудрого. На місце події прибула слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Коли правоохоронцям почали заважати проводити невідкладні слідчі дії - виник конфлікт. Водій автомобілю телефоном викликав "на допомогу" друзів, які швидко прибули на місце події. Один з них вдарив кулаком у голову 27-річного інспектора управління патрульної поліції Харкова, який забезпечував громадський порядок. Правоохоронець отримав закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку", - зазначив Булавін.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Максимальна санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі.

У прокуратурі додали, що зброя, знайдена в автомобілі, вилучена та направлена на експертизу. Досудове розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю (ст. 263 КК України) проводить Національна поліція.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Харкові невідомі вчинили бійку в центрі міста, внаслідок якої тілесні ушкодження отримав працівник патрульної поліції.