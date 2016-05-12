"Дайте довідку, як у Труханова": Одесити пікетували консульство РФ через спір про громадянство мера (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, на Гагарінському плато, біля будівлі консульства, зібралися кілька десятків людей - представники акцій протесту проти Труханова, які близько місяця проходять біля будівлі Одеської міськради.

Учасники акції прийшли з українськими прапорами і плакатами: «Відкличте агента ФСБ Труханова», «Дайте довідку, що я не агент ФСБ», «Дайте довідку, як у Труханова», «Дайте довідку, що я не люблю Путлера», «Труханов як ніколи був близький до провалу», «Рос. паспорт у мене вже є: тепер хочу бути мером Одеси» та ін.

За допомогою гучномовця вони озвучили свої вимоги. Зокрема, перекручуючи слова (імітуючи вимову гітлерівців, які розмовляли російською мовою в роки Другої світової війни) вони вимагали, щоб «Труханова забрали з Одеси», заявляли, що «Труханов єсть російський паспорт», «Труханов – капут!», «Труханов єсть русіш окупант» і т. д.

Ці заяви переривалися музикою.

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Пікетувальники також повісили табличку з написом «Дайте довідку як у Труханова» на ворота консульства. Білою фарбою перед будівлею консульства на проїжджій частині, вони написали: «ФСБ» і намалювали стрілку, що вказує на вхід у дипломатичне представництво.

Як пояснив УНІАН один з учасників пікету Михайло Голубєв, дана акція носить «абсурдний характер, як і заяви Труханова про те, що він отримав з генконсульства довідку про те, що не є громадянином Росії».

«Тому свою акцію ми назвали «Дайте довідку, як у Труханова», - сказав Голубєв.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня керівники Одеської ОДА звернулися до президента України та керівництва правоохоронних відомств з проханням невідкладно перевірити інформацію про наявність російського громадянства у Труханова, яку 4 квітня поширили деякі ЗМІ. Також повідомлялося про нібито участь мера, безпосередньо і через афілійованих осіб, у створенні офшорних компаній на території Панами і Британських Віргінських островів, які в останні роки виконували ремонтні та інші роботи за рахунок коштів бюджету Одеси. Труханов ці звинувачення спростовує.

15 квітня екс-депутат Верховної Ради нинішнього скликання Єгор Фірсов оприлюднив фотокопії документів, що підтверджують російське громадянство мера Одеси і наявність у нього двох паспортів - з реєстрацією в Дагестані і в Московській області.

27 квітня, перед початком сесії Одеської міськради Труханів заявив, що отримав відповідь з генерального консульства РФ в Одесі про те, що не є громадянином Росії і "не звертався за отриманням громадянства".