Суд над "діамантовими" прокурорами знову затягується - продовжать аж після травневих свят

Мова йде про колишнього заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

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Як передає кореспондент УНІАН, сторона обвинувачення пропонувала суду спочатку дослідити матеріали справи, докази, допитати свідків, а потім обвинувачених.

У свою чергу сторона захисту пропонувала першими допитати обвинувачених, а потім свідків та вивчити докази.

Суд, порадившись на місці, вирішив спочатку допитати свідків обвинувачення, вивчити докази, допитати свідків з боку захисту, а потім обвинувачених.

У зв'язку з тим, що на сьогоднішнє судове засідання свідки не були викликані, суд вирішив перенести засідання на 09.30 10 травня. В цей день передбачається допитати 4 свідків з боку сторони обвинувачення, серед яких народний депутат В'ячеслав Константіновський.

Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

Крім того, було затримано підприємця Валерія Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових" прокурорів в суд.