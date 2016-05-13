Затриманих у Криму кримських татар можуть ув'язнити на 20 років
Затриманим у Бахчисараї чотирьом кримським татарам загрожує позбавлення волі на терміни до 10 й 20 років, або й до довічного за звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом.
Про це заявила голова створеної Росією в окупованому Криму так званої "прокуратури" Наталя Поклонська, пише Радіо Свобода.
За її словами, Енверові Мамутову інкримінують «організацію діяльності терористичної організації», а Ремзі Меметову, Зеврі Абсеїтову і Рустемові Абільтарову – «участь у діяльності терористичної організації».
Покарання за першою з цих статей Кримінального кодексу Росії – позбавлення волі на термін до 20 років чи й довічно, а за другою – позбавлення волі на термін до 10 років.
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Як повідомляв УНІАН, самозваний російський "Бахчисарайський районний суд Республіки Крим" заарештував двох кримських татар, підозрюваних у тероризмі". Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял повідомив, що обшуки в Бахчисараї пов'язані із звинуваченнями проти цих кримських татар у "тероризмі".