На Чернігівщині переселенка отримала умовний термін за антиукраїнську агітацію в інтернеті

Про це повідомиляє прес-група Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, у 2014 році жінка переїхала з тимчасово окупованих територій до родичів на Чернігівщину і, маючи статус переселенки, отримувала соціальні виплати від української держави. В той же час вона через соціальну мережу продовжувала регулярно підтримувати зв’язки з терористами «ДНР/ЛНР».

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Терористи надсилали агітаторці матеріали пропагандистського характеру, які містили заклики до активної оборони «ДНР/ЛНР» та «Новоросії», опору діям підрозділів Збройних сил України та українських добровольчих батальйонів. Антиукраїнські "агітки" зловмисниця викладала у створених нею групах в російських соцмережах. Співробітники СБУ викрили спільницю терористів у квітні 2016 року.

Вироком суду жінку визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із встановленням іспитового терміну 2 роки.

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