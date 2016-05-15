До червня патрульна поліція запрацює у ще 5 містах України

Про це Арсен Аваков написав у Twitter.

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За його даними, патрульна поліція вже працює у 27 містах України, включаючи Краматорськ і Слов’янськ, де сьогодні патрульні склали присягу на вірність українському народові.

"Ведемо реформу крок за кроком", - додав міністр.

Як стало відомо у суботу, голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков перевів скандального Іллю Киву з Національної поліції на роботу до МВС.