З Польщі в Україну намагалися ввезти контрабандних айфонів на півмільйона

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, 15 травня у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині–Медика» під час митного контролю легкового транспортного засобу на іноземній реєстрації працівники Львівської митниці виявили 24 мобільні телефони IPhone 6S, які намагався ввезти з Республіки Польщі смугою руху червоний коридор громадянин України, житель Львівської області.

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У митній декларації він заявив, що перевозить вживані частини меблів. Однак у салоні автомобіля, окрім них, митники виявили приховану партію айфонів вартістю майже 0,5 млн грн.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного Кордексу України. Контрабандний товар вилучено. Справу буде скеровано до суду.