На Дніпропетровщині правоохоронці з легкового автомобіля вилучили кулемет
15:20, 16 травня 2016Суспільство
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На Дніпропетровщині правоохоронці з легкового автомобіля вилучили кулемет. Вилучену зброю направлено на експертизу.
Чоловік, який був за кермом автомобіля, доставлений до Новомосковського відділення поліції / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області, сьогодні біля с. Орловщина Новомосковського району співробітники поліції помітили підозрілий автомобіль «ВАЗ 2105» та зупинили його для перевірки. В салоні авто було виявлено кулемет, замотаний у ковдру.
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Вилучену зброю направлено на експертизу. Чоловік, який був за кермом автомобіля, доставлений до Новомосковського відділення поліції.
Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
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