На Дніпропетровщині правоохоронці з легкового автомобіля вилучили кулемет

Як повідомили УНІАН у відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області, сьогодні біля с. Орловщина Новомосковського району співробітники поліції помітили підозрілий автомобіль «ВАЗ 2105» та зупинили його для перевірки. В салоні авто було виявлено кулемет, замотаний у ковдру.

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Вилучену зброю направлено на експертизу. Чоловік, який був за кермом автомобіля, доставлений до Новомосковського відділення поліції.

Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.