У Києві до райуправління поліції кинули вибухівку (фото, відео)

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Києві, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, пошкоджено три вікна будівлі.

Поліцейські, які перебували у приміщенні управління, почули звук, схожий на вибух петарди. Коли вони вийшли на вулицю, виявили воронку від вибуху та три пошкоджені вікна.

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На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти, які ретельно оглядають територію та вилучають рештки вибухового пристрою для проведення дослідження. Окрім того, правоохоронці вивчають записи з камер відеонагляду, встановлених на фасаді будівлі, а також на прилеглих спорудах.

Зусилля поліції спрямовані за встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення, а також мотиви його скоєння.

"Після проведення дослідчої перевірки слідчі остаточно визначаться із правовою кваліфікацією цієї події. На цей момент її кваліфікують як хуліганство", - зазначили у поліції.

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