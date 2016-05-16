У Харкові з рухомого авто на дорогу випала дитина, ніхто не постраждав (відео)
16:44, 16 травня 2016Суспільство
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Відео знято реєстратором машини, яка їхала слідом .
Подія обійшлася без травм / скріншот
Про це повідомляє "Городской дозор".
Судячи з дати зйомки, це сталося близько першої години дня неділі, 15 травня.
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Автомобіль рухався по ближньої до узбіччя смузі і на невеликій швидкості, так що подія обійшлася без травм.
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