У Харкові з рухомого авто на дорогу випала дитина, ніхто не постраждав (відео)

16:44, 16 травня 2016
Суспільство
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Відео знято реєстратором машини, яка їхала слідом .

ребенок / скриншот

Про це повідомляє "Городской дозор".

Судячи з дати зйомки, це сталося близько першої години дня неділі, 15 травня.

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Автомобіль рухався по ближньої до узбіччя смузі і на невеликій швидкості, так що подія обійшлася без травм.

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