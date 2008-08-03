У Греції затримано вантажне судно з українським екіпажем

Грецька берегова охорона у суботу затримала біля південного берегу острова Крит вантажне судно, що перевозило нелегальних мігрантів.

Як повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на інформагенцію DPA, заарештовано чотирьох членів екіпажу судна - громадян України.

Яких заходів вживатимуть до них грецькі правоохоронці, поки не відомо.

71 мігранта з арабських країн доправлено до табору тимчасового утримання на Крит. Нелегали сподівалися переправитися з Єгипту до Італії.