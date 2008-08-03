У Греції затримано вантажне судно з українським екіпажем
12:41, 03 серпня 2008Суспільство
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За перевезення нелегальних мігрантів
Грецька берегова охорона у суботу затримала біля південного берегу острова Крит вантажне судно, що перевозило нелегальних мігрантів.
Як повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на інформагенцію DPA, заарештовано чотирьох членів екіпажу судна - громадян України.
Яких заходів вживатимуть до них грецькі правоохоронці, поки не відомо.
71 мігранта з арабських країн доправлено до табору тимчасового утримання на Крит. Нелегали сподівалися переправитися з Єгипту до Італії.
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