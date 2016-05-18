"Океан Ельзи" відіграв концерт у Маріуполі перед 30 тисячами глядачів (фоторепортаж)

Про це повідомляється на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Концерт відбувся у спорткомплексі "Іллічивець" з посиленими заходами безпеки.

"Дякуємо вам, Маріуполь! Ви - фантастичні! 30 тисяч людей зібралися 17 травня на площі та в залі СК "Іллічівець". Кожному з вас дякуємо за розуміння, терпіння, за енергію десятків тисяч сердець. Це з нами тепер! Безумовна подяка активістам та небайдужим громадянам, які вірять в себе, творять свою історію самі, тим, хто організував та провів флеш-моб запрошення", - написали музиканти після концерту.

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"Окрема подяка за спокій та безпеку глядачів особовому складу поліції Донеччини, підрозділам Національноі гвардії, СБУ та ВСУ та особисто начальнику ГУ Національної поліції в Донецькій області В'ячеславу Аброськіну. Усім, хто допомагав в проведенні, організації концерту - дякуємо! І до нових зустрічей", - додали музиканти.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня "Океан Ельзи" провів ексклюзивний концерт тільки для шанувальників на даху нового концертного майданчику Roof у Києві, що знаходиться на висоті дев’ятого поверху.

Офіційний вихід нового альбому відбудеться вже завтра, 19 травня.