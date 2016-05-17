Фоторепортаж з концерту "Океану Ельзи" на даху
11:57, 17 травня 2016Суспільство
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Український гурт "Океан Ельзи" 15 травня провів ексклюзивний концерт тільки для шанувальників на даху нового концертного майданчику Roof у Києві, що знаходиться на висоті дев'ятого поверху.
Концерт "Океану Ельзи" на даху / Фото УНІАН
Як повідомляється на офіційній сторінці "Океану Ельзи" в Facebook, під час події відбулася концертна прем'єра пісень нового альбому гурту "Без меж".
Незважаючи на дощ, публіка насолоджувалася концертом.
Зазначимо, що вже сьогодні, 17 травня, у Маріуполі Донецької області відбудеться безкоштовний концерт "Океану Ельзи".
Як повідомляв УНІАН, у січні цього року президент України з нагоди Дня Соборності нагородив видатних українців, серед яких був і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
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