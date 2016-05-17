Фоторепортаж з концерту "Океану Ельзи" на даху

Як повідомляється на офіційній сторінці "Океану Ельзи" в Facebook, під час події відбулася концертна прем'єра пісень нового альбому гурту "Без меж".

Незважаючи на дощ, публіка насолоджувалася концертом.

Зазначимо, що вже сьогодні, 17 травня, у Маріуполі Донецької області відбудеться безкоштовний концерт "Океану Ельзи".

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року президент України з нагоди Дня Соборності нагородив видатних українців, серед яких був і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.