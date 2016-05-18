До Мін’юсту не надходили документи про видачу або помилування Єрофєєва і Александрова - міністр

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, відповідаючи на запитання журналістів. «Станом на зараз жодних таких документів немає», - сказав він.

Читайте такожВирок ГРУшникам Александрову і Єрофєєву набере чинності не раніше 25 травня - адвокат

Як повідомляв УНІАН, вирок Єрофєєву та Александрову Голосіївський районний суд Києва виніс 18 квітня. Їх засуджено до 14 років позбавлення волі кожного з конфіскацією майна.

16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачено у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах, вбивстві українського військового.