До Мін’юсту не надходили документи про видачу або помилування Єрофєєва і Александрова - міністр

14:35, 18 травня 2016
Суспільство
41 0

До Міністерства юстиції станом на сьогодні не надходили документи про видачу або помилування російських спецпризначенців Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова, засуджених до 14 років позбавлення волі.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, відповідаючи на запитання журналістів. «Станом на зараз жодних таких документів немає», - сказав він.

Читайте такожВирок ГРУшникам Александрову і Єрофєєву набере чинності не раніше 25 травня - адвокат

Як повідомляв УНІАН, вирок Єрофєєву та Александрову Голосіївський районний суд Києва виніс 18 квітня. Їх засуджено до 14 років позбавлення волі кожного з конфіскацією майна.

16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачено у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах, вбивстві українського військового.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter