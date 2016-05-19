Геращенко: зниклими безвісти на Донбасі вважаються 657 людей

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена президента із врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Бойовики фактично заблокували доступ МКЧХ до тюрем на окупованих територіях та до роботи по пошуку зниклих безвісти, яких в списках СБУ 657 (цивільні і військові)", - йдеться в повідомленні.

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За словами Геращенко, на сьогодні в заручниках бойовиків, за даними СБУ, перебуває 112 осіб (цивільні й військові). В тюрмах РФ утримується 12 політв'язнів.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Президента з мирного врегулювання конфлікту на Сході України Ірина Геращенко після чергового раунду переговорів у Мінську констатувала, що вимоги бойовиків являють собою шантаж.