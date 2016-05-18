Геращенко: Місія ОБСЄ визнала, що бойовики шантажують українську сторону, утримуючи заручників

"Бойовики вже відверто не приховують, що звільнення заручників може відбутися тільки після амністії. Отже, незаконно утримувані украінці стали справжніми заручниками ОРДЛО. Бойовики утримують заручників, виторговуючи своє майбутнє. Чистий шантаж!" - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"На 66 звернень від украінськоі сторони щодо утримання заручників ми отримали тільки 13 відповідей. А тільки знову вислухали шантаж про амністію. До речі, навіть нейтральна і відсторонена місія ОБСЄ, нарешті, визнала, що процес звільнення заручників фактично заблоковано вимогою амністіі", - повідомила представник України у гуманітарній підгрупі.

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"Окрім теми звільнення заручників, що знаходяться в тюрмах на окупованих територіях і де, на превеликий жаль, немає жодного прогресу насьогодні, ми торкнулися питання звільнення украінських в'язнів, що іх утримують в російських тюрмах. [...] Сподіваємося, невдовзі матимемо позитивні новини щодо долі Г. Афанасьєва та Ю. Солошенка", - написала Геращенко.

"Хочу подякувати координаторам ОБСЄ, які сьогодні чи не вперше чітко заявили, що гуманітарна складова вимагає більшої уваги від нормандського формата! Бо без вирішення гуманітарних питань неможливо врегулювання політичного блоку", - констатувала вона.