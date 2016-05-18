"Ми не повинні ставати в позу": У РФ заявили, що участь в "Євробаченні-2017" - обов'язкова

Про це заявила спікер ради федерації РФ Валентина Матвієнко, повідомляє ТАСС.

"Ми не повинні ставати ні в яку позу, обговорювати, їхати чи не їхати, це і є політиканство", - вважає глава верхньої палати.

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"Ми обов'язково повинні брати участь, тому що інакше ми обдуримо очікування тих людей, які нам віддали голоси", - заявила вона. "Ми повинні поважати ставлення людей Європи до російських виконавців", - додала сенатор.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі не готові відмовитися від "Євробачення" в Україні: просять гарячі голови "не махати шашкою".

Нагадаємо, Джамала здобула перемогу на конкурсі "Євробачення-2016", який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.