Замість меморіалу загиблим в АТО: у Сумах протестували проти відкриття скульптури чиновнику (відео)

14:51, 23 травня 2016
Суспільство
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У Сумах волонтери і рідні загиблих у війні на Донбасі прийшли протестувати проти відкриття скульптури чиновнику.

Чиновник / скриншот

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Жителі також прийшли спитати в автора скульптури, колишнього головного архітектора Сум Володимира Бикова, чому той не дав дозвіл на облаштування меморіалу загиблим учасникам АТО.

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"Биков запевняє - лише притримується стандартів та просить про представлення проекту меморіалу на містобудівній раді", - йдеться в повідомленні.

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