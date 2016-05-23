Замість меморіалу загиблим в АТО: у Сумах протестували проти відкриття скульптури чиновнику (відео)
14:51, 23 травня 2016Суспільство
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У Сумах волонтери і рідні загиблих у війні на Донбасі прийшли протестувати проти відкриття скульптури чиновнику.
У Сумах відкрили скульптуру чиновнику / скріншот
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Жителі також прийшли спитати в автора скульптури, колишнього головного архітектора Сум Володимира Бикова, чому той не дав дозвіл на облаштування меморіалу загиблим учасникам АТО.
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"Биков запевняє - лише притримується стандартів та просить про представлення проекту меморіалу на містобудівній раді", - йдеться в повідомленні.
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