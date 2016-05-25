Мати Савченко записала звернення до росіянок, просить не посилати своїх синів на Донбас (відео)
Марія Савченко, мати української льотчиці Надії Савченко, записала звернення до росіянок щодо війни на Донбасі.
Відеозвернення з'явилося в Twitter Грани.ру.
"Я їм писала лист, російським матерям, щоб вони не посилали своїх синів до нас в Україну вбивати наших українців. І щоб вони знали, скільки їх, росіян, вже вбили ", - заявила Марія Савченко.
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Крім того, вона розповіла, що Путін приховує втрати російських військових на Донбасі.
Марія Савченко російським матерям: Не посилайте своїх синів вбивати українців pic.twitter.com/xs2CsvyN7r— Грані.Ру (@GraniTweet) May 25, 2016
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Літак президента України забрав Савченко з Росії.