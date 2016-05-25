Мати Савченко записала звернення до росіянок, просить не посилати своїх синів на Донбас (відео)

Відеозвернення з'явилося в Twitter Грани.ру.

"Я їм писала лист, російським матерям, щоб вони не посилали своїх синів до нас в Україну вбивати наших українців. І щоб вони знали, скільки їх, росіян, вже вбили ", - заявила Марія Савченко.

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Крім того, вона розповіла, що Путін приховує втрати російських військових на Донбасі.

Марія Савченко російським матерям: Не посилайте своїх синів вбивати українців pic.twitter.com/xs2CsvyN7r — Грані.Ру (@GraniTweet) May 25, 2016

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Літак президента України забрав Савченко з Росії.