Прикарпаття уже запрошує до себе туристів

Прикарпаття готове приймати туристів.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв`язків та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації з приводу появи інформації про те, що об’єкти туристичної інфраструктури Прикарпаття через стихію пошкоджені чи підтоплені і не в змозі забезпечити відпочинок туристам.

Тим часом в ОДА підкреслюють, туристично-рекреаційні заклади, в тому числі садиби сільського зеленого туризму, загалом не зазнали значних пошкоджень внаслідок стихії 23-27 липня. Зокрема, це стосується таких найбільш відвідуваних туристичних місць краю, як Яремчанська міська рада, Коломийський, Косівський, Надвірнянський райони. Зазнали підтоплення 6 садиб у селищі Верховина, 5 туристично-рекреаційних закладів у Богородчанському районі, 8 садиб у Косівському районі.

Більшість мостів, знищених стихією, вже відбудована, а решта фактично не впливають на зв`язок з туристичними об’єктами області.

Для поціновувачів піших гірських мандрівок доступний Чорногірський хребет, Горгани зі сторони сіл Паляниця та Бистриця; стежки в нормальному стані, зсувів немає.

У зв’язку з розмиванням дорожного полотна, між пропускним пунктом Карпатського національного природного парку і форельним господарством заборонено в’їзд автотранспорту до спортивної бази «Заросляк» (тут починається сходження на Говерлу).

Щодо транспортного сполучення з Верховинським районом, то є нормальний під’їзд до селища Верховина (тільки через Ворохту) та до с. Криворівня, далі дорога непридатна для проїзду. Сполучення та під’їзні дороги до садиб сільського зеленого туризму в інших населених пунктах Верховинського району в неналежному стані.

Тимчасово, до відновлення залізничного полотна та мостів, припинено поїздки «Карпатським трамваєм» (Долинський район). Туристам, які сплавляються по р. Дністер, слід бути уважними, оскільки річка в багатьох місцях змінила русло, зазначили в ОДА.

Популярні серед туристів об’єкти культурно-історичної спадщини та музеї (музей «Писанка», «Манявський Скит», заповідник «Давній Галич» і т.п.) теж в задовільному стані.

Як повідомляв УНІАН у І півріччі 2008 року Прикарпаття відвідало 710 тис. туристів.