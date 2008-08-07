У Харкові на мітинг вийшли мисливці і зелені

Перед будівлею Харківської обласної ради, яка сьогодні планує розглянути питання щодо запровадження трирічного мораторію на полювання, відбувся мітинг прихильників і противників такої заборони.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильників заборони полювання на диких звірів і птахів у Харківській області привела Партія зелених. Вони тримали плакати з гаслами «Збережемо природу дітям!», «Кинь полювання – стань людиною».

Противники запровадження заборони на полювання були представлені членами Харківського обласного відділення Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР). Керівник цієї організації Анатолій АВДЄЄВ на мітингу заявив, що заборона полювання не доцільна, оскільки окремих видів дичини у лісах Харківщини більше, ніж визначено нормативами. Мораторій же, на його думку, призведе до посилення браконьєрства.

Крім того, за словами голови облвідділення УТМР, якщо мораторій буде ухвалено, то доведеться звільняти майже 250 працівників єгерської служби, в результаті чого мисливські угіддя залишаться без охорони.

Довідка УНІАН. У Харківській області зареєстровано 15 користувачів - юридичних осіб мисливськими угіддями, розмір яких становить 2,6 тис. га. Найбільшим користувачем є УТМР (88,8% площ усіх мисливських угідь регіону).

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