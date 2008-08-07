НКРЕ підвищила тарифи на транспортування і поставку газу

Національна комісія регулювання електроенергетики з 1 вересня поточного року підвищила тарифи на транспортування природного газу розподільними трубопроводами і його поставку підприємствам з газопостачання і газифікації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на своєму засіданні у четвер.

Зокрема, середньозважений тариф на розподілення газу, з урахуванням загального обсягу транспортування газу і планової тарифної виручки для облгазів, підвищиться на 46,2% - 81,3 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Середньозважений тариф на поставку природного газу облгазів зросте на 28,7% - до 34,50 грн. за тис. куб. м, без ПДВ.

Загальний тариф на транспортування природного газу для споживачів України зросте на 27,7% (з 96,30 до 122 грн. за тис. куб. м, без ПДВ).

При затвердженні тарифів НКРЕ враховувала збитки компаній у зв`язку із зростанням витрат на закупівлю імпортного газу для технологічних потреб, на оплату праці.

Підвищення тарифів дозволить підвищити середню заробітну плату до 2500 грн.

Тарифи вводяться в дію з 1 вересня 2007 року.

З тарифами по кожному газопостачальному підприємству можна ознайомитися у випуску УНІАН «Енергетика» № 101.