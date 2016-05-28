Гаазький трибунал прийняв на розгляд доповідь про військові злочини РФ на Донбасі - ЗМІ

Документ може лягти в основу Трибуналу по Донбасу — на його створенні наполягає Україна і деякі європейські країни, пише Новая газета.

Вперше доповідь була опублікована ще в кінці минулого року. Втім, увагу привернув тільки зараз — у зв'язку з інтересом, виявленим в Гаазі.

У доповіді Малгожата Госєвська описує зустрічі із свідками страт і жертвами тортур, зустрічі записувалися під час її поїздок по Донбасу в 2014 році.

Доповідь на 157 сторінках, містить, зокрема, «розстрільні накази», підписані особисто екс-головкомом «армії Новоросії» Ігорем Стрєлковим-Гіркіним.

Справжність «розстрільних наказів» побічно підтверджував і сам Стрєлков-Гіркін — в інтерв'ю у травні 2014 року він заявив про розстріл Дмитра Славова і Миколи Лук'янова «за мародерство, озброєний грабіж, викрадення людини, залишення бойових позицій».

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Як повідомлялося, доповідь "Російські військові злочини в Східній Україні в 2014 році" польський депутат Малгожата Госєвська опублікувала 18 грудня 2015 року.

Документ, створений за підтримки волонтерів, стосується дій російських солдатів і проросійських бойовиків на території Східної України. Крім того, в тексті згадуються кілька подій, що відбулися в Криму і в Росії, куди вивозили полонених.

Складено Рапорт на базі більше 60 інтерв'ю, які польські експерти провели з полоненими. Мова йде про такі злочини, як позбавлення волі, фізичні та психічні тортури, пограбування і вбивства. Частина матеріалів вражає своєю шокуючою жорстокістю.