Під час вибуху в Сочі загинула українка

Сьогодні під час вибуху на пляжі в Сочі одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

У даний час поранена громадянка України знаходиться у реанімаційному відділенні Сочинської міської лікарні. За оцінкою російських медиків, загрози її життю немає.

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону продовжує з’ясовувати обставини трагедії і вживає заходів з метою організації репатріації тіла загиблої співвітчизниці в Україну та забезпечення надання належної медичної допомоги постраждалій українці.

Як повідомляв УНІАН, вибух у Лазаревському районі Сочі на пляжі стався сьогодні вранці. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинуло, четверо поранено. З пляжу було евакуйовано людей.

Тип і потужність вибухового пристрою встановлюється.