Укртелеком створить дочку у Німеччині
Дислокація - Франкфурт-на-Майні
Акціонерами ВАТ «Укртелеком» на сьогоднішніх загальних зборах прийнято рішення створити дочірнє підприємства компанії в Німеччині під назвою «Укртелглобал», якщо цю назву не можна буде зареєструвати в Німеччині, то її буде змінено.
Як передає кореспондент УНІАН, місцем дислокації підприємства буде Франкфурт-на-Майні.
Підприємство буде створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом 25 тис. євро.
Збори доручили уповноважити голову правління Георгія ДЗЕКОНА на створення дочірнього підприємства і отримання ліцензії НБУ на інвестиції за кордон.
Мета створення підприємства – надання телекомунікаційних послуг, фіксованого і мобільного зв`язку, Інтернету, Ай-Пі-телефонії, а також співпраця із закордонними операторами тощо.
Збори також ухвалили рішення про створення у складі «Укртелекому» нового філіалу «Центр продажу послуг».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходять збори акціонерів ВАТ «Укртелеком». У них беруть участь 262 особи, з них 253 фізичні особи із загальною кількістю акцій 0,33% і 9 юридичних осіб (94%).
Загальними зборами акціонерів «Укртелекому» затверджено звіт Правління за результатами діяльності компанії «Укртелеком» в 2007 році.
Звіт Наглядової ради ВАТ «Укртелеком» на зборах акціонерів не відбувся. Як повідомив керівник апарату НР "Укртелекому" Сергій ВАСЬКОВСЬКИЙ, "Наглядова рада в 2007 році не збиралася, докладати нічого».
Збори акціонерів ВАТ «Укртелеком» затвердили розподіл прибутку за підсумками 2007 року і норматив його розподілу на 2008 рік.
Так, 40% прибутку 2007 року або 106,8 млн. грн. прямує до фонду на розвиток підприємства; 5% прибутку або 13,3 млн. грн. прямує до фонду резерву підприємства; 25% або 66,7 млн. грн. - до фонду матеріального заохочення працівників підприємства; 30% прибутку за 2007 рік або 80,1 млн. грн. прямує на виплату дивідендів. З них близько 74,4 млн. грн. дивідендів прямує державі як основному акціонеру компанії.
Початок виплати дивідендів - з 11 серпня 2008 року, кінець виплати – 7 лютого 2009 р.
Збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" переобрали органи управління компанією.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план ВАТ «Укртелеком» на 2008 рік, яким передбачено, що компанія одержить 7 млрд. 498 млн. 800 тис. грн. доходів у 2008 році, витрати досягатимуть 7 млрд. 490 млн. 100 тис. з прибутком 8,7 млн. грн.
Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - національний оператор фіксованого зв`язку (більше 10 млн. абонентів), компанія надає також послуги мобільного зв`язку (більше 16 тис. абонентів).
Дохід компанії в 2007 році становив більше 8 млрд. грн., чистий прибуток - 267 млн. грн., що порівняно з 2006 роком менше на 40%, а з 2005 роком - у 2 рази.