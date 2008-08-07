Укртелеком створить дочку у Німеччині

Акціонерами ВАТ «Укртелеком» на сьогоднішніх загальних зборах прийнято рішення створити дочірнє підприємства компанії в Німеччині під назвою «Укртелглобал», якщо цю назву не можна буде зареєструвати в Німеччині, то її буде змінено.

Як передає кореспондент УНІАН, місцем дислокації підприємства буде Франкфурт-на-Майні.

Підприємство буде створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом 25 тис. євро.

Збори доручили уповноважити голову правління Георгія ДЗЕКОНА на створення дочірнього підприємства і отримання ліцензії НБУ на інвестиції за кордон.

Мета створення підприємства – надання телекомунікаційних послуг, фіксованого і мобільного зв`язку, Інтернету, Ай-Пі-телефонії, а також співпраця із закордонними операторами тощо.

Збори також ухвалили рішення про створення у складі «Укртелекому» нового філіалу «Центр продажу послуг».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходять збори акціонерів ВАТ «Укртелеком». У них беруть участь 262 особи, з них 253 фізичні особи із загальною кількістю акцій 0,33% і 9 юридичних осіб (94%).

Загальними зборами акціонерів «Укртелекому» затверджено звіт Правління за результатами діяльності компанії «Укртелеком» в 2007 році.

Звіт Наглядової ради ВАТ «Укртелеком» на зборах акціонерів не відбувся. Як повідомив керівник апарату НР "Укртелекому" Сергій ВАСЬКОВСЬКИЙ, "Наглядова рада в 2007 році не збиралася, докладати нічого».

Збори акціонерів ВАТ «Укртелеком» затвердили розподіл прибутку за підсумками 2007 року і норматив його розподілу на 2008 рік.

Так, 40% прибутку 2007 року або 106,8 млн. грн. прямує до фонду на розвиток підприємства; 5% прибутку або 13,3 млн. грн. прямує до фонду резерву підприємства; 25% або 66,7 млн. грн. - до фонду матеріального заохочення працівників підприємства; 30% прибутку за 2007 рік або 80,1 млн. грн. прямує на виплату дивідендів. З них близько 74,4 млн. грн. дивідендів прямує державі як основному акціонеру компанії.

Початок виплати дивідендів - з 11 серпня 2008 року, кінець виплати – 7 лютого 2009 р.

Збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" переобрали органи управління компанією.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план ВАТ «Укртелеком» на 2008 рік, яким передбачено, що компанія одержить 7 млрд. 498 млн. 800 тис. грн. доходів у 2008 році, витрати досягатимуть 7 млрд. 490 млн. 100 тис. з прибутком 8,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - національний оператор фіксованого зв`язку (більше 10 млн. абонентів), компанія надає також послуги мобільного зв`язку (більше 16 тис. абонентів).

Дохід компанії в 2007 році становив більше 8 млрд. грн., чистий прибуток - 267 млн. грн., що порівняно з 2006 роком менше на 40%, а з 2005 роком - у 2 рази.