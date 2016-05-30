Ставки в одеському парку Перемоги осушать

Вже цього тижня одеські комунальники почнуть чистити ставки в дендропарку Перемоги. Про це повідомив віце-мер міста Анатолій Орловський, пише "Думська".

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За його словами, для того, щоб очистити ставки, спочатку їх необхідно осушити і виловити всю живність, яка там мешкає.

Очищення буде проводитися в чотири етапи – кожен з чотирьох ставків будуть осушувати і чистити по черзі. У мерії сподіваються, що очищення вдасться провести за рахунок бізнесменів.

Перший ставок почнуть осушувати вже цього тижня.