Львівський УКРОП ініціює скликання позачергової сесії міськради через ситуацію на Грибовицькому сміттєзвалищі

19:22, 30 травня 2016
Суспільство
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Фракція «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» у Львівській міській раді ініціює скликання позачергової сесії 31 травня у зв’язку з подіями на Грибовицькому сміттєзвалищі, де внаслідок зсуву під завалом опинилися рятувальники, серед яких – укропівець Андрій Вненкевич.

facebook.com/favorit

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник фракції УКРОПу в міській раді Ігор Телішевський.

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«Фракція УКРОПу закликає усіх своїх колег завтра, о 14.00 годині, змусити чиновників подивитися в очі львів'янам і розказати нарешті правду, чому Грибовичі стали зоною екологічного лиха», – написав Ігор Телішевський.

Підписи депутатів за проведення сесії збиратимуть в офісі  Львівського УКРОПу.

Ігор Телішевський зазначив, що нікому з чиновників, які впродовж багатьох років намагалися не бачити проблем на Грибовицькому сміттєзвалищі та ігнорували інвесторів, котрі хотіли налагодити переробку відходів, не вдасться уникнути відповідальності.

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