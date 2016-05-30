Львівський УКРОП ініціює скликання позачергової сесії міськради через ситуацію на Грибовицькому сміттєзвалищі

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник фракції УКРОПу в міській раді Ігор Телішевський.

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«Фракція УКРОПу закликає усіх своїх колег завтра, о 14.00 годині, змусити чиновників подивитися в очі львів'янам і розказати нарешті правду, чому Грибовичі стали зоною екологічного лиха», – написав Ігор Телішевський.

Підписи депутатів за проведення сесії збиратимуть в офісі Львівського УКРОПу.

Ігор Телішевський зазначив, що нікому з чиновників, які впродовж багатьох років намагалися не бачити проблем на Грибовицькому сміттєзвалищі та ігнорували інвесторів, котрі хотіли налагодити переробку відходів, не вдасться уникнути відповідальності.