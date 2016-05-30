На Луганщині горить шахта "Лисичанськвугілля"

Як сказано у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, наразі момент рятувальники не мають доступу до епіцентру загоряння. Ведуться гірничотехнічні роботи.

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"Всі необхідні матеріали у нас наразі є. Крім того, комісія при Лисичанському міському раді винесла позитивне рішення про виділення додаткових коштів в розмірі 500 тис. гривень на ліквідацію аварії", - сказав керівник підприємства "Лисичанськвугілля" Борис Перепелиця.

За його даними, ця шахта роботу з видобутку вугілля не вела. Постраждалих немає. Для ліквідації пожежі задіяно 65 фахівців.

Передбачається, що за 36 годин воєнізований гірничорятувальний загін дійде до епіцентру пожежі і почне його ліквідацію.