Ціна імпортного газу до кінця року не підвищиться

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ ще раз обіцяє, що ціна на імпортний газ до кінця року не підвищиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр сказав сьогодні журналістам у Сочі.

«Цього року – не дорожче, а наступного року – як складеться ринок», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На уточнююче питання, чи означає заява про те, що до кінця року газ буде не дорожчим, ніж 95 доларів за одну тисячу кубометрів, можливість деякого зниження ціни, український прем`єр сказав лише, що все може бути.

Кажучи про ціни на газ наступного року, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що зараз називаються ціни в межах від 150 до 230 доларів за 1 тисячу кубометрів, але водночас наголосив, що Україна постарається не допустити різкого підвищення цін на газ.