Львівська міськрада виплачуватиме стипендії дітям загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі рятувальників

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила голова Сихівської райадміністрації Львова, заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Ірина Маруняк.

За її словами, щомісячні стипендії, в розмірі 4 тис. грн кожному, будуть виплачуватися з міського бюджету п'яти дітям загиблих рятувальників до досягнення повноліття.

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"Ці рятувальники насправді є героями. І якщо діти будуть надалі вчитися, то така допомога буде виплачуватись до 23 років», – відзначила Маруняк.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому полігоні побутових відходів поблизу Львова спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та працівник львівського комунального підприємства «Збиранка».

Наступного дня з під завалів дістали тіла трьох рятувальників.

Пошуки комунальника тривають.