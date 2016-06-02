Львівська міськрада виплачуватиме стипендії дітям загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі рятувальників
Львівська міська рада виплачуватиме щомісячні стипендії дітям загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі рятувальників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила голова Сихівської райадміністрації Львова, заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Ірина Маруняк.
За її словами, щомісячні стипендії, в розмірі 4 тис. грн кожному, будуть виплачуватися з міського бюджету п'яти дітям загиблих рятувальників до досягнення повноліття.
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"Ці рятувальники насправді є героями. І якщо діти будуть надалі вчитися, то така допомога буде виплачуватись до 23 років», – відзначила Маруняк.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому полігоні побутових відходів поблизу Львова спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та працівник львівського комунального підприємства «Збиранка».
Наступного дня з під завалів дістали тіла трьох рятувальників.
Пошуки комунальника тривають.