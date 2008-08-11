Спецрейс до Тбілісі з гуманітарною допомогою не зміг вилетіти з Києва.

Про це "5 каналу" повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

За його даними, Туреччина закрила повітряний коридор, тож, літак не зміг би сісти у Грузії.

В.ОГРИЗКО висловив сподівання, що літак зможе вилетіти до Грузії сьогодні вранці.

Тим часом до Києва прибувають планові авіарейси із Тбілісі. Ними прилітають також люди, які не можуть вилетіти до Москви, оскільки Росія скасувала повітряне сполучення із Грузією.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України забезпечити надання Грузії гуманітарної допомоги, насамперед медичної, потерпілим серед цивільного населення.